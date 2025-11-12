https://news.day.az/sport/1794762.html Два азербайджанских каратиста завоевали бронзу на Играх исламской солидарности Двое азербайджанских каратистов, Мадина Садыгова и Роман Гейдаров, завоевали бронзовые медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены выступали в дисциплине ката и поднялись на третью ступень пьедестала почёта.
Два азербайджанских каратиста завоевали бронзу на Играх исламской солидарности
Двое азербайджанских каратистов, Мадина Садыгова и Роман Гейдаров, завоевали бронзовые медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены выступали в дисциплине ката и поднялись на третью ступень пьедестала почёта.
Отметим, что Игры исламской солидарности завершатся 21 ноября.
