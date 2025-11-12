Министр-президент Фламандского региона Бельгии Матиас Дипендале заявил, что он не против идеи объединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в единую страну. Идею он озвучил во время эфира на радио NPO, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение он считает обоснованным с точки зрения геополитики. Между странами должно быть более тесное сотрудничество, уверен Дипендале. Важным фактором он назвал влияние России и Китая.

"Такого рода проекты не реализуются в одночасье. Некоторые политики думают, что можно нарисовать идеальное общество на чистой странице, но на самом деле все обстоит не так", - сказал он.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Бельгию привлекут к ответственности так, что мало не покажется, в случае конфискации суверенных активов России.