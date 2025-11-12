"Своей победой мы доказали, что продолжаем держать марку и не расслабляемся"

Накануне Михаил Малкин стал трехкратным чемпионом мира, пережив очередной триумф в составе сборной Азербайджана. О значении победы, новых горизонтах команды и многом другом, М.Малкин рассказал в интервью İdman.Biz, передает Day.Az.

- Каковы ощущения от второй командной победы на чемпионате мира?

- Чувства прекрасные. Хочется все время поддерживать высокую планку, и мы смогли подтвердить свои амбиции, защитив титул чемпионов мира. Этим мы показали, что по-прежнему сильны и не расслабляемся, держим марку. Азербайджан вновь на вершине!

- Как развивались события в финале? Насколько велико было волнение?

- Конечно же, каждый из нас переживал перед финальным выступлением. И это естественно, определенное волнение в преддверии решающего выхода на акробатическую дорожку всегда присутствует. Но в спорте необходимо преодолевать такие моменты, команда справилась и выиграла. В финале не дали шанса американцам обойти нас, хотя соперник также был хорошо подготовлен.

- Сборную Азербайджана по тамблингу всегда отличает высокая техника. Можно сказать, что команда задала новые стандарты?

- Я понимаю, что когда смотришь на соревнования со стороны, то бросается в глаза несколько иная техника при комбинациях, которые мы применяем. Такие тройные сальто редко у кого можно встретить. Поэтому многие спортсмены из других стран смотрят на нас и стараются перенять эту технику, выйти на такой же уровень, даже иногда спрашивают совета. И мы тоже им помогаем.

- Что не получилось в личных соревнованиях? Нет сожаления, что не смогли подняться на пьедестал?

- Естественно, оно присутствует. Хотелось бы вновь победить, как два года назад на чемпионате мира в Бирмингеме, добавив к командной победе и личную. Но где-то что-то не получилось. Пока не знаю, почему так произошло. Но это спорт, будем работать над ошибками и надеюсь, что на следующих соревнованиях все сложится удачно.

- По-вашему, насколько повысился уровень тамблинга в мире, учитывая, что чемпионат мира проходит раз в два года?

- Нет, он проводится ежегодно, за исключением олимпийского года. Но нынешний чемпионат первый с 2023-го, здесь все верно. А так расстановка сил в мировом тамблинге не изменилась, просто спортсмены набирают обороты и работают над увеличением трудности.

- Как в целом для вас складывается сезон? Довольны результатами?

- У меня была травма, из-за которой пропустил несколько соревнований. Потом пережил так называемый ментальный блок, и не смог выступить еще на нескольких турнирах. Поэтому чемпионат мира стал для меня первым стартом. Поэтому что-то смог показать, где-то не до конца выложился. Предстоит подготовка с прицелом на новый сезон.

- Каковы дальнейшие планы?

- Ближайший турнир будет в феврале. Им станет домашний Кубок мира. А спустя несколько месяцев после него в Португалии состоится чемпионат Европы. Как вы знаете, мы являемся и чемпионами континента в команде, поэтому всю основную подготовку подведем под это соревнование.