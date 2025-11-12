https://news.day.az/world/1794814.html Ценам на золото предсказали новые рекордные максимумы В следующем году у цен на золото есть все шансы преодолеть отметку в пять тысяч долларов. Как передает Day.Az, этот прогноз JP Morgan Private Bank опубликовало Bloomberg. Главной причиной такой динамики станут закупки этого драгоценного металла со стороны центральных банков государств с развивающейся экономикой.
В следующем году у цен на золото есть все шансы преодолеть отметку в пять тысяч долларов.
Как передает Day.Az, этот прогноз JP Morgan Private Bank опубликовало Bloomberg.
Главной причиной такой динамики станут закупки этого драгоценного металла со стороны центральных банков государств с развивающейся экономикой. По словам руководителя отдела макроэкономической стратегии банка, к концу 2026 года золото может подорожать до 5200-5300 долларов. Это почти на 25 процентов выше текущей цены на этот актив.
Пока же, как отметил Вульф, доля золота в валютных резервах многих центральных банков, особенно на развивающихся рынках, по-прежнему относительно невелика.
