У берегов Турции произошло сильное землетрясение

В Средиземном море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки ощущались в ряде городов, в том числе в Мерсине и Анталье.

Очаг землетрясения располагался на глубине 15,46 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.