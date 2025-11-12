https://news.day.az/world/1794900.html У берегов Турции произошло сильное землетрясение В Средиземном море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки ощущались в ряде городов, в том числе в Мерсине и Анталье. Очаг землетрясения располагался на глубине 15,46 километра.
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
В Средиземном море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки ощущались в ряде городов, в том числе в Мерсине и Анталье.
Очаг землетрясения располагался на глубине 15,46 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
