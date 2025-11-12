В Японии медведь выбежал на взлетную полосу

В Японии медведь парализовал работу аэропорта, выбежав на взлетно-посадочную полосу. Видео инцидента опубликовало издание NHK One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 12 ноября в Ханамаке префектуры Иватэ. Дикий зверь проник на закрытую территорию и бегал по взлетно-посадочной полосе. Из-за этого вылет и прилет всех рейсов был отложен на полтора часа. Медведь самостоятельно покинул запретную территорию. Позже его поймали на дороге недалеко от воздушной гавани.

Директор аэропорта Канэно Сигэо заявил, что пока неизвестно, каким образом животному удалось проникнуть на парковку, а оттуда - на полосу. Он отметил, что учреждение усилит патрулирование территории, чтобы предотвратить подобные ситуации.