Эльвин Пашаев назначен главой исполнительной власти Гахского района

Эльвин Назим оглу Пашаев назначен главой Исполнительной власти Гахского района.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.