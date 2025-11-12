https://news.day.az/officialchronicle/1794884.html Назначен новый глава Исполнительной власти Гёйгёльского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ Вугар Вахид оглу Новрузов назначен главой Исполнительной власти Гёйгёльского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Назначен новый глава Исполнительной власти Гёйгёльского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вугар Вахид оглу Новрузов назначен главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре