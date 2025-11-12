https://news.day.az/politics/1794889.html Азербайджан, Турция и Грузия создали совместную международную группу для расследования крушения турецкого самолёта Азербайджан, Турция и Грузия создали совместную международную группу для расследования крушения турецкого самолёта С-130 в Грузии Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.
Азербайджан, Турция и Грузия создали совместную международную группу для расследования крушения турецкого самолёта
Азербайджан, Турция и Грузия создали совместную международную группу для расследования крушения турецкого самолёта С-130 в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.
По словам министра, на месте катастрофы самолета всю ночь вели работы турецкие специалисты и проходят следственные эксперименты.
Министерством внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса - "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель людей".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре