Азербайджан, Турция и Грузия создали совместную международную группу для расследования крушения турецкого самолёта С-130 в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.

По словам министра, на месте катастрофы самолета всю ночь вели работы турецкие специалисты и проходят следственные эксперименты.

Министерством внутренних дел Грузии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса - "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель людей".