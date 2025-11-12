В Грузии продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета

В грузинском Сигнахи продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что все 20 человек, включая экипаж борта, погибли.

Черный ящик самолета уже изъят и отправлен на расшифровку. На месте продолжают работать следователи и оперативники как с грузинской, так и с турецкой стороны.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что 11 ноября грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории грузинского муниципалитета Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.

