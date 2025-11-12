https://news.day.az/world/1794807.html В Грузии продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета - ВИДЕО В грузинском Сигнахи продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что все 20 человек, включая экипаж борта, погибли. Черный ящик самолета уже изъят и отправлен на расшифровку.
В Грузии продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета - ВИДЕО
В грузинском Сигнахи продолжаются работы на месте крушения турецкого самолета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что все 20 человек, включая экипаж борта, погибли.
Черный ящик самолета уже изъят и отправлен на расшифровку. На месте продолжают работать следователи и оперативники как с грузинской, так и с турецкой стороны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Напомним, что 11 ноября грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории грузинского муниципалитета Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре