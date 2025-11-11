Стало известно, сколько военнослужащих находилось на борту потерпевшего крушение турецкого самолёта

Министерство обороны Турции опубликовало информацию о количестве военнослужащих на борту потерпевшего крушение самолета C-130.

Как сообщает Day.Az, в сообщении отмечается, что вместе с членами экипажа на борту находились 20 военнослужащих, а на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным ведомства, турецкий военный самолет C-130 исчез с радаров Службы аэронавигации Грузии (ГАСА) через несколько минут после пересечения территории страны, не подав сигнала тревоги.