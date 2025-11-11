https://news.day.az/world/1794712.html Стало известно, сколько военнослужащих находилось на борту потерпевшего крушение турецкого самолёта Министерство обороны Турции опубликовало информацию о количестве военнослужащих на борту потерпевшего крушение самолета C-130. Как сообщает Day.Az, в сообщении отмечается, что вместе с членами экипажа на борту находились 20 военнослужащих, а на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.
По данным ведомства, турецкий военный самолет C-130 исчез с радаров Службы аэронавигации Грузии (ГАСА) через несколько минут после пересечения территории страны, не подав сигнала тревоги.
