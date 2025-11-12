Ливан охватили лесные пожары

Юг Ливана охватили лесные пожары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные СМИ сообщают, что пожары вспыхнули после того, как израильские военные самолеты нанесли авиаудары при помощи беспилотников по нескольким районам страны.