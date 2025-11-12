https://news.day.az/world/1794847.html Ливан охватили лесные пожары - ВИДЕО Юг Ливана охватили лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные СМИ сообщают, что пожары вспыхнули после того, как израильские военные самолеты нанесли авиаудары при помощи беспилотников по нескольким районам страны.
