В европейской стране опровергли дефицит бензина

Запасов бензина в Болгарии хватит еще на полгода. Ситуацию с дефицитом топлива опроверг министр энергетики европейской страны Жечо Станков, его слова приводит агентство БТА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что запаса бензина в стране хватит лишь на месяц. По словам главы управления по государственным резервам Асена Асенова, запасов бензина хватит примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - на 50.

На слушаниях в парламенте министр Станков подчеркнул, что граждане обеспечены бензином на шесть месяцев вперед, дизтопливом - на четыре месяца, а авиационным топливом - на два. В случае необходимости импорта нефтепродуктов в стране достаточно "входных точек", через которые можно обеспечить поставки, пообещал он.