"Мы хорошо проанализировали команду Исландии"

Футболист сборной Азербайджана Антон Кривоцюк рассказал, что команда тщательно изучила соперника перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Исландии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Мы хорошо проанализировали соперника. В составе Исландии сильные игроки, и нас ждет непростая игра. Мы серьезно подготовились и верим, что сможем показать достойный футбол", - заявил защитник на пресс-конференции.

Встреча Азербайджан - Исландия состоится 13 ноября на стадионе в поселке 8-й километр. Начало матча - в 21:00.