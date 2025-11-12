https://news.day.az/sport/1794996.html "Мы хорошо проанализировали команду Исландии" - защитник сборной Азербайджана Футболист сборной Азербайджана Антон Кривоцюк рассказал, что команда тщательно изучила соперника перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Исландии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. "Мы хорошо проанализировали соперника. В составе Исландии сильные игроки, и нас ждет непростая игра.
"Мы хорошо проанализировали команду Исландии" - защитник сборной Азербайджана
Футболист сборной Азербайджана Антон Кривоцюк рассказал, что команда тщательно изучила соперника перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2026 против Исландии, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
"Мы хорошо проанализировали соперника. В составе Исландии сильные игроки, и нас ждет непростая игра. Мы серьезно подготовились и верим, что сможем показать достойный футбол", - заявил защитник на пресс-конференции.
Встреча Азербайджан - Исландия состоится 13 ноября на стадионе в поселке 8-й километр. Начало матча - в 21:00.
