Азербайджанский каратист завоевал бронзу на Играх исламской солидарности

Азербайджанский каратист Роман Гейдаров завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, которые проходили в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Гейдаров уступил в полуфинале кувейтскому спортсмену, но в поединке за бронзовую медаль победил каратиста из ОАЭ и поднялся на пьедестал.