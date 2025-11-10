Кроссовер от Porsche превратили в автомобиль для дрифта

На этой неделе в Лас-Вегасе открылась ежегодная тюнинг-выставка SEMA, на которой автопроизводители и различные компании представили различные проекты по модификации автомобилей. Одним из них стал необычный кроссовер Porsche Macan, который переоборудовали в дрифт-кар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Carscoops.

Модификацию Porsche Macan представила специализирующаяся на автозапчастях американская фирма FCP Euro, переоборудованием кроссовера занималась канадская автомастерская TSH Auto, на работу ушел один год.

Проект получил название Drift Macan. Такой кроссовер внешне отличается бело-зеленой раскраской, спортивным обвесом, заниженной посадкой и дисками Rotiform, которые на передней оси установлены с большим отрицательным развалом. В салоне множество деталей отделки демонтированы для снижения веса, там располагаются четыре ковшеобразных сиденья, каркас безопасности, гоночный руль с быстросъемным механизмом, гидравлический ручной тормоз и специальная панель управления.

Заводской двигатель V6 уступил место четырехлитровому V8 с двойным турбонаддувом от Audi RS7 2014 года, который после модификации развивает более 600 л. с. Тяга передается на заднюю ось через доработанную восьмиступенчатую коробку передач ZF. В будущем году Drift Macan планируется использовать в качестве дрифт-такси на различных мероприятиях.