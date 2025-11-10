Тем временем Кочарян снова ищет себе - и армянам

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о поисках Робертом Кочаряном себе и армянам заграничных хозяев.

Day.Az представляет публикацию:

Военный преступник и по совместительству экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил тут накануне, что оказывается, было бы прекрасно, чтобы у мирного договора между Баку и Ереваном были бы внешние гаранты.

"Наилучшим вариантом было бы, если бы гарантами мирного договора выступили Россия, США и Китай", - заявил он.

А чего не Франция? А почему забыл про ООН, про джедаев, инопланетян каких-нибудь?

Вышел дед в эфир с мудростью уровня "а давайте позовем трех великих всадников геополитического апокалипсиса, чтобы они нам тут все разрулили" - и сидит наверное довольный, просмотры на видео считает.

Кочарян настолько глуп, что сам не понимает, как одной этой фразой обрисовывает Армению последних десятилетий. Он так и продолжает искать каких-то внешних спонсоров, управляющих, "спасителей"... Сильно помогли эти спасители в 2020-м?

Вернитесь уже в реальность, дурачье: ни год сейчас не 1995-й, ни Азербайджан уже не тот, ни регион. Ваша концепция "колония для всех желающих" провалилась, вашу идеологию уничтожили, вас самих списали на свалку истории.

Оттуда вы сейчас и раздаете свои интервью.