Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-лидера Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Об этом пишет газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Апелляционный суд Парижа решил освободить бывшего президента Республики, все же наложив на него судебный надзор. Среди перечисленных условий правосудие, в частности, запрещает Николя Саркози вступать в контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном", - говорится в материале.

Согласно условиям о судебном контроле, ему запрещено покидать территорию Франции. Также в суде указали, что предварительное тюремное заключение бывшего президента было необоснованным.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что "за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека".