Официальный Баку выразил соболезнования Турции

МИД Азербайджана выразил соболезнования братской Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета страны в Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"Известие о крушении в Грузии военно-транспортного самолета C130 братской Турции, следовавшего из Азербайджана в Турцию, глубоко потрясло нас. Выражаем глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и Вооруженным силам в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в публикации.

Следует отметить, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе.