На трассе Баку–Газах перевернулся грузовик с хлопком

В Уджарском районе перевернулся грузовик.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Гарабёрк.

Грузовик КамАЗ, груженный хлопком, которым управлял житель Евлахского района Шахин Гусейнов, 1961 года рождения, потерял управление и перевернулся на проезжей части дороги.

В результате часть дороги была частично перекрыта. По словам водителя, причиной происшествия стала неисправность автомобиля.