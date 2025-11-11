https://news.day.az/society/1794548.html На трассе Баку–Газах перевернулся грузовик с хлопком - ФОТО В Уджарском районе перевернулся грузовик. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Гарабёрк. Грузовик КамАЗ, груженный хлопком, которым управлял житель Евлахского района Шахин Гусейнов, 1961 года рождения, потерял управление и перевернулся на проезжей части дороги.
В Уджарском районе перевернулся грузовик.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Гарабёрк.
Грузовик КамАЗ, груженный хлопком, которым управлял житель Евлахского района Шахин Гусейнов, 1961 года рождения, потерял управление и перевернулся на проезжей части дороги.
В результате часть дороги была частично перекрыта. По словам водителя, причиной происшествия стала неисправность автомобиля.
