В Вашингтоне мобильный зал ожидания врезался в терминал аэропорта

В международном аэропорту имени Даллеса, расположенном в Вашингтоне, произошло столкновение транспортного средства с терминалом, в результате которого пострадали приблизительно восемнадцать пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом происшествии сообщает Fox 5.

"Управление аэропортов Вашингтона заявило, что 18 человек были доставлены в больницу для обследования после того, как мобильный зал ожидания, также известный как "перевозчик людей", врезался в место для стыковки", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени. Мобильный зал ожидания, предназначенный для транспортировки пассажиров между терминалом и самолетами из зоны D, при подъезде к терминалу международного аэропорта имени Даллеса допустил столкновение под углом с причалом.

Предназначенный для высадки пассажиров транспорт останавливается возле перрона, после чего люди направляются в зал ожидания. Как сообщили власти, получившие ранения пассажиры отделались травмами, не представляющими угрозы для жизни, и были госпитализированы бригадами пожарной службы.

"В понедельник вечером аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме", - заверили представители администрации.