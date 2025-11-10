https://news.day.az/sport/1794459.html Кристиан Себальос покинул тренерский штаб "Сабаха" Кристиан Себальос покинул тренерский штаб футбольного клуба "Сабах". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию подтвердили в самом клубе. С молодым тренером контракт был расторгнут по взаимному согласию. Себальос продолжит карьеру тренера в основной команде итальянской "Фиорентины".
Кристиан Себальос покинул тренерский штаб "Сабаха"
Кристиан Себальос покинул тренерский штаб футбольного клуба "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию подтвердили в самом клубе.
С молодым тренером контракт был расторгнут по взаимному согласию.
Себальос продолжит карьеру тренера в основной команде итальянской "Фиорентины".
Отметим, что Кристиан Себальос выступал за "Сабах" в качестве игрока с 2021 по 2024 год. С этого лета он являлся членом тренерского штаба основной команды клуба.
