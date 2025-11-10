Кристиан Себальос покинул тренерский штаб "Сабаха"

Кристиан Себальос покинул тренерский штаб футбольного клуба "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию подтвердили в самом клубе.

С молодым тренером контракт был расторгнут по взаимному согласию.

Себальос продолжит карьеру тренера в основной команде итальянской "Фиорентины".

Отметим, что Кристиан Себальос выступал за "Сабах" в качестве игрока с 2021 по 2024 год. С этого лета он являлся членом тренерского штаба основной команды клуба.