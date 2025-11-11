https://news.day.az/world/1794669.html Минобороны Турции подтвердило крушение самолета на азербайджано-грузинской границе Грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы. Как передает Day.Az, информацию об инциденте распространило Министерство национальной обороны Турции.
Минобороны Турции подтвердило крушение самолета на азербайджано-грузинской границе
Грузовой самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в районе азербайджано-грузинской границы.
Как передает Day.Az, информацию об инциденте распространило Министерство национальной обороны Турции.
По имеющимся данным, в настоящее время начаты поисково-спасательные работы, которые проводятся в координации с грузинскими структурами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре