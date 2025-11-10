Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО

Сегодня, на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на 2025-2029 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Facebook.

"Это избрание является высокой оценкой принципиальной позиции Азербайджана в деле защиты и восстановления культурного наследия и его активных инициатив на международном уровне", - отмечается в публикации.