https://news.day.az/politics/1794408.html
Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО
Сегодня, на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на 2025-2029 годы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Facebook.
"Это избрание является высокой оценкой принципиальной позиции Азербайджана в деле защиты и восстановления культурного наследия и его активных инициатив на международном уровне", - отмечается в публикации.
