"Наша цель - завоевать золотую медаль на чемпионате Европы"

Я занимаюсь аэробной гимнастикой уже семь лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила участница проходящего в Гяндже чемпионата Европы среди юниоров и гимнастов до 15 лет Тахмина Ибрагимова.

Сегодня на квалификационных соревнованиях молодая гимнастка заявила, что ее цель - занять первое место: "Мы хорошо подготовились к турниру. Все организовано идеально. Мы хотим завоевать заслуженное первое место".

Другая гимнастка, Аян Талыбова, отметила, что готовилась к чемпионату Европы два года: "Мы приложим все усилия, чтобы завоевать медаль для Азербайджана".

Напомним, что в чемпионате участвуют 380 гимнастов из Австрии, Болгарии, Чехии, Румынии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Португалии, Молдовы, Словакии, Испании, Турции, Украины и хозяйки соревнований - Азербайджана.

Соревнования, начавшиеся вчера, завершатся 11 ноября.