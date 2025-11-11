https://news.day.az/world/1794723.html Представители AFAD выехали в Грузию на место падения самолета Поисково-спасательные группы Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) отправились в Грузию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Агентстве. С учетом гористой местности региона, где потерпел крушение самолет, в Грузию отправилась специальная спасательная группа.
