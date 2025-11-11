https://news.day.az/politics/1794726.html Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в Исламабаде и Ване Азербайджан глубоко опечален известием о террористических актах, произошедших в пакистанских городах Исламабад и Ван, повлекших за собой многочисленные жертвы и пострадавших. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
Азербайджан выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами в Исламабаде и Ване
Азербайджан глубоко опечален известием о террористических актах, произошедших в пакистанских городах Исламабад и Ван, повлекших за собой многочисленные жертвы и пострадавших.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в заявлении.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что страна полностью солидарна с Пакистаном в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре