Хорошая новость для жителей Сумгайыта

В Сумгайыте запускается маршрут №500, соединяющий город с Баку.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

"С учётом большого пассажиропотока из Сумгайыта в Баку, а также для обеспечения быстрого и удобного проезда граждан к станции метро "20 Января", Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) организован регулярный автобусный маршрут №500.

Новый маршрут начнёт работу с 12 ноября. Автобусы будут отправляться с улицы Зульфу Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), следовать через улицу Нариман Нариманов, проспект Сюльх и посёлок Джейранбатан. Конечной остановкой определена улица Сейид Джафар Пишевари в Баку", - отметили в Агентстве.

На маршруте будут работать 20 экологически чистых автобусов большой вместимости, оснащённых технологией CNG.

Автобусы будут курсировать с 05:45 до 23:00.

Интервал движения составит 7-8 минут. Оплата проезда будет производиться безналично, стоимость билета - 0,80 маната.