Более 10 вспышек произошли на Солнце за сутки

На Солнце за прошедшие сутки зафиксировано более 10 вспышек, включая одно из событий наивысшего класса - X.

Как передает Day.Az, об этом 10 ноября сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вспышечная активность - за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю - умеренное с пиком 11-12 ноября", - говорится в сообщении.

При этом специалисты предупредили, что в ближайшие сутки возможны слабые геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Кроме того, сохраняется вероятность новых мощных солнечных вспышек, которые могут повлиять на Землю.