Экс-президента Южной Кореи обвинили в провокации конфликта с КНДР

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинен в попытке спровоцировать военный конфликт с КНДР и передаче секретных данных противнику.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Специальная группа обвинения объявила 10-го числа, что она предъявила обвинения бывшему президенту Юну по обвинениям в государственной измене и воспрепятствовании осуществлению прав путем злоупотребления властью", - указано в материале.

Обвинения также были предъявлены экс-министру обороны Ким Ён Хёну и экс-руководителю командования контрразведки Вооруженных сил Ё Ин Хёну.

Уточняется, что в октябре прошлого года фигуранты якобы направили беспилотники в КНДР, чтобы спровоцировать страну на ответные действия и получить повод для введения в Южной Корее военного положения. Один из запущенных южнокорейских дронов потерпел крушение на территории КНДР, из-за чего была раскрыта конфиденциальная военная информация.