Трамп показал обновленный Овальный кабинет

Трамп продемонстрировал позолоченный Овальный кабинет.

Рабочий кабинет президента США теперь блистает золотом, передает Day.Az.

Как заявил сам Трамп, "это все золото, золото нельзя сымитировать". 