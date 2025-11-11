https://news.day.az/world/1794643.html Трамп показал обновленный Овальный кабинет - ВИДЕО Трамп продемонстрировал позолоченный Овальный кабинет. Рабочий кабинет президента США теперь блистает золотом, передает Day.Az. Как заявил сам Трамп, "это все золото, золото нельзя сымитировать".
Трамп показал обновленный Овальный кабинет - ВИДЕО
Трамп продемонстрировал позолоченный Овальный кабинет.
Рабочий кабинет президента США теперь блистает золотом, передает Day.Az.
Как заявил сам Трамп, "это все золото, золото нельзя сымитировать".
