В Азербайджане растет интерес к автомобилям после краш-тестов - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В последнее время возрос интерес к покупке автомобилей из-за рубежа, которые использовались для краш-тестов.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", большинство покупателей объясняет свой выбор тем, что такие машины стоят дешевле и имеют небольшой пробег.
Однако восстановить подобные автомобили - дело непростое и совсем недешевое.
Мастер Халиг Алимамедов говорит, что производители предлагают такие машины по цене, которая в разы ниже их реальной стоимости. По его словам, чтобы привести их в порядок, приходится затрачивать очень много труда и времени.
По словам Алимамедова, даже после восстановления такие автомобили могут выглядеть полностью исправными, но скрытые технические проблемы часто остаются. В частности, подушки безопасности и электронные системы управления могут не работать как прежде.
Специалисты рекомендуют тщательно проверять историю таких машин перед покупкой. Автомобили, прошедшие краш-тест, иногда ремонтируют в той же стране и продают уже под новым названием.
Подробнее в сюжете:
