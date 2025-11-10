В Нью-Йорк может войти нацгвардия

Власти Нью-Йорка начали подготовку к вероятному введению войск национальной гвардии США в город.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить, и если мы не можем предотвратить, то, надеюсь, мы сможем отсрочить", - приводит слова директора службы внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Джеки Брей издание в статье, опубликованной 6 ноября.

В материале отмечается, что губернатор штата Кэти Хокул встревожена возможными действиями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после избрания мэром города Зохрана Мамдани.

Ранее в этот день Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с иммиграционной службой США (ICE). Он пообещал, что продолжит отстаивать интересы жителей города.

Трамп 19 сентября отметил, что рассматривает планы по введению национальной гвардии в Нью-Йорк для борьбы с высоким уровнем преступности.

3 ноября он сообщил, что может ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка, если на выборах мэра города победит кандидат от демократов Мамдани. Позднее, 5 ноября, глава Белого дома назвал победу Мамдани на выборах потерей суверенитета США.