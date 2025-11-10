Азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования VI Игр исламской солидарности с 9 медалями

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Day.Az, выступающий в весовой категории до 100 кг спортсмен уступил в финале египтянину Омару Ашрафу Джамаледдину и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 9 медалями. Ранее Хидаят Гейдаров (73 кг) и Судаба Агаева (70 кг) завоевали "золото", Кёнуль Алиева (48 кг) - "серебро", а Айтадж Гардашханлы (70 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) - "бронзу".

Отметим, что сборная Азербайджана по дзюдо 10 ноября выступит в смешанных командных соревнованиях. В четвертьфинале наша команда встретится со сборной Саудовской Аравии.