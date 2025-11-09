Тюремный бунт в Эквадоре

- есть погибшие и раненые - ФОТО

По меньшей мере 5 заключенных погибли, 33 - пострадали в результате бунта в тюрьме в городе Мачала.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По данным властей, беспорядки начались из-за перевода части заключенных в новую тюрьму. Прибывшие на место полицейские взяли ситуацию в пенитенциарном учреждении под контроль.

В сентябре в этой же тюрьме в результате столкновений между членами двух банд погибли 14 человек, в том числе один охранник.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. 9 января 2024 года президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в Эквадоре внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.