В США оценили влияние растущих проблем бедных на экономику

Растущие проблемы, с которыми сталкиваются беднейшие американцы, могут привести к экономическому спаду в США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную системы (ФРС) США, Джон Уильямс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, в настоящее время беднейшие домохозяйства в стране сталкиваются с кризисом доступности цен.

"[Уильямс] заявил, что растущие проблемы, с которыми имеют дело беднейшие американца, подвергают важнейшую экономику мира риску спада, и указал на необходимость "балансирования", с которой сталкиваются представители Центрбанка, рассматривая вопрос о повторном снижении процентных ставок в декабре", - отмечается в статье.

В то же время председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка обратил внимание, что состоятельные американцы смогли извлечь выгоду из ситуации. Им удалось воспользоваться тем, что фондовый рынок приближался к "рекордно высоким отметкам".