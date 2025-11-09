В ХАМАС отказались сдаваться

Бойцы ХАМАС, заблокированные в городе Рафах в Газе на подконтрольной Израилю территории, не сдадутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya, в палестинском радикальном движении призвали посредников найти выход из ситуации, угрожающей перемирию в регионе. По словам источников, бойцы ХАМАС могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы сектора Газа.

Согласно материалу, посредники из Египта предлагают сдать им оружие и предоставить информацию о подземных туннелях, чтобы их можно было уничтожить.

"Враг должен знать: понятия "сдаваться" и "признать себя побежденным" не существуют в словаре в бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам", - заявили в бригадах военного крыла ХАМАС.