Трамвай едва не провалился в «портал в ад» в Санкт-Петербурге

Гигантская дыра образовалась на дороге на севере Санкт-Петербурга ночью после прорыва трубы. Об этом сообщил Telegram-канал "78 | НОВОСТИ", опубликовав кадры с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на проспекте Энгельса. Из-за огромной дыры, образовавшейся в асфальте, движение от проспекта Пархоменко до пересечения со 2-м Муринским проспектом было полностью перекрыто. Кроме того, временно изменились маршруты трех трамваев и двух автобусов.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, ЧП с провалом асфальта и вытеканием воды на дорогу произошло из-за того, что сторонняя организация при проведении земляных работ повредила трубу диаметром 500 мм.