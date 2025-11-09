В Барде женщина с внуком задохнулись угарным газом

В Барде бабушка и внук задохнулись угарным газом.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошло в селе Тумаслы.

Жительница села Айтен Асгяр гызы Фаталиева и её внук Садыг Орхан оглу Наджафов отравились угарным газом.

Сообщается, что инцидент произошёл, когда бабушка купала внука.

Тела переданы в Бардинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведётся расследование.