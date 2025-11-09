https://news.day.az/society/1794304.html В Барде женщина с внуком задохнулись угарным газом В Барде бабушка и внук задохнулись угарным газом. Как сообщает Day.Az, инцидент произошло в селе Тумаслы. Жительница села Айтен Асгяр гызы Фаталиева и её внук Садыг Орхан оглу Наджафов отравились угарным газом. Сообщается, что инцидент произошёл, когда бабушка купала внука.
В Барде бабушка и внук задохнулись угарным газом.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошло в селе Тумаслы.
Жительница села Айтен Асгяр гызы Фаталиева и её внук Садыг Орхан оглу Наджафов отравились угарным газом.
Сообщается, что инцидент произошёл, когда бабушка купала внука.
Тела переданы в Бардинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту ведётся расследование.
