https://news.day.az/sport/1794198.html Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности Сегодня представители Азербайджана выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как передает Day.Az, азербайджанские спортсмены будут состязаться в дзюдо, плавании, тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе и боксе.
Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности
Сегодня представители Азербайджана выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает Day.Az, азербайджанские спортсмены будут состязаться в дзюдо, плавании, тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе и боксе.
Отметим, что на VI Играх исламской солидарности Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 видах спорта борются 57 стран.
Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре