Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности

Сегодня представители Азербайджана выступят в шести видах спорта на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Day.Az, азербайджанские спортсмены будут состязаться в дзюдо, плавании, тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе и боксе.

Отметим, что на VI Играх исламской солидарности Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 видах спорта борются 57 стран.

Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.