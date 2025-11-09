МИД Турции поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в социальной сети X.

"С 9 ноября - Днем Государственного флага Азербайджана!", - говорится в публикации.