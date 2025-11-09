Появилось фото древнего кратера на Луне размером с Черногорию

"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото кратера Непер с видимой стороны Луны, сообщает Day.Az.

В посте уточняется, что ему 3,9-4,1 млрд лет. Сформировался кратер в эпоху поздней тяжелой бомбардировки и расположен у края лунного диска. Из-за этого он часто виден в искаженном ракурсе.

"Диаметр кратера - около 142 км (внутри могло бы поместиться государство размером с Черногорию)", - отметили в "Роскосмосе" и добавили, что опубликованный снимок сделал Николай Вдовин при помощи телескопа Шмидта-Кассегрена C/9.25 XLT, камеры ASI678MC и фильтра UV&IR Cut.