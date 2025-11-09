https://news.day.az/officialchronicle/1794206.html На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры, посвященные Дню Государственного флага - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры, посвященные 9 Ноября - Дню Государственного флага. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Сегодня повсюду в Азербайджане развевается государственный флаг. Да здравствует флаг Азербайджана!"
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры, посвященные 9 Ноября - Дню Государственного флага.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня повсюду в Азербайджане развевается государственный флаг. Да здравствует флаг Азербайджана!"
