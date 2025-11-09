На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры, посвященные Дню Государственного флага

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня повсюду в Азербайджане развевается государственный флаг. Да здравствует флаг Азербайджана!"