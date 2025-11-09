Военный парад в Баку - холодный душ для недругов Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

О военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, наверняка будет написано множество статей не только в отечественной, но и в армянской, российской, европейской, американской прессе. Потому, что это была очередная, сильнейшая демонстрация растущих возможностей Азербайджана по защите своей территориальной целостности, по противодействию любым попыткам внешних сил говорить с нашей страной на языке силы или ультиматумов.

О том, что такие попытки имели место, в том числе и в ходе 44-дневной войны, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV. Подробный анализ поистине сенсационных откровений главы внешнеполитического ведомства - тема отдельной статьи. Могу отметить лишь то, знакомство с этими откровениями Д.Байрамова - очередной повод восхититься патриотизмом, дальновидностью, выдержкой, принципиальностью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сумел противостоять этому давлению и обеспечил историческую Победу Азербайджана.

Сегодня, выступив на военном параде, Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев очень иронично напомнил, что до Второй Карабахской войны в Армении говорили, что их танки будут на улицах Баку, а сами они будут пить чай в Баку. Так оно и было. Достаточно вспомнить хвастливое заявление тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что новая война закончится оккупацией новых территорий Азербайджана.

"На самом деле, их желания сбылись, мы их осуществили. Армянские танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев, а армянские преступники пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе Баку", - иронично подметил глава нашего государства.

И это - правда. Лидеры карабахской хунты действительно были задержаны и доставлены в Баку по итогам однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

А трофейная армянская техника действительно выставлена в бакинском парке военных трофеев. Примечательно, кстати, что сегодня в Армении идут жаркие дебаты на тему причин того, почему имело место это поражение. Представители нынешней власти валят все на своих предшественников и наоборот. Но истина состоит в том, что Азербайджан одержал великую Победу и никто, никогда не сумеет изменить новый, справедливый статус-кво в регионе.

И сегодняшний военный парад в Баку был четким месседжем всем этим силам - как армянским "реваншистам", так и руководству разных стран, все еще мечающих разжечь пожар новой войны в регионе и в целом оказать давление на Азербайджан. Ничего у них не выйдет. Потому, что Азербайджан обладает очень мощной армией и сегодня, на военном параде, многое было впервые.

Пакистанские военные впервые принимают участие в Военном параде в Баку и это тоже был очень четкий месседж всему миру. Как и то, что в военном параде приняли участие турецкие военнослужащие. Один факт наличия у Азербайджана столь могучих, в военном плане, союзников - холодный душ для тех, кто помышляет о попытках военной провокации против нашей страны. Но ведь было на параде и многое иное.

В нем впервые приняла участие парадная колонна войск беспилотных систем. Впервые были показаны Vaşaq и Kobra-2 и новые боевые машины "Vikinq". Впервые была показана Ice Breaker ("Ледокол") - крылатая ракета воздушного базирования, разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Является частью семейства ракет, в которое входит также Sea Breaker.

Также все увидели, что на вооружении у нашей страны есть ЗРК HQ-9BE - новейший экспортный вариант китайской системы ПВО HQ-9, предназначенный для перехвата широкого спектра воздушных целей - самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также ракет класса "воздух-земля". Система имеет рабочую дальность до 250 километров, потолок перехвата до 50 километров, а скорость ракеты превышает 4 Маха. Каждая установка может одновременно наводить на перехват восьми целей до 16 ракет. HQ-9BE оснащена системой полуактивного радиолокационного наведения и защищена от помех, что обеспечивает стабильную работу даже в сложной радиоэлектронной обстановке.

Также все увидели, что у Азербайджана теперь есть закупленные у Сербии самоходные гаубицы Nora B52 NG. Арсенал азербайджанской армии пополнился и современными беспилотными барражирующими боеприпасами "SkyStriker Block 4". Плюс, на вооружение передан новый высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс. Это - 370-миллиметровый высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс Predator Hawk. Он тоже был продемонстрирован на военном параде сегодня в Баку.

Наконец, многоцелевые истребители JF-17, недавно принятые на вооружение армии Азербайджана, также были представлены сегодня во время демонстрационного полета авиации. О чем все это говорит? О том, что Азербайджан защищен и с воздуха, и с моря, и по суше. Наша страна, как видим, наращивает свои военные мускулы. Но вовсе не для нападения на кого-либо. А для того, чтобы ни у кого и никогда не возникало даже мысли напасть на Азербайджан. И это та самая стратегия отрезвления недружественных сил, которую просчитал и претворил в жизнь Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Благодаря которому и стала возможной наша историческая победа пятилетней давности.