Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с освобождением Шуши от оккупации

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

8 ноября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением Шуши от оккупации.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:

"Неимоверную гордость и радость испытывает в эти минуты весь наш народ! Шуша освобождена от оккупации! В связи с этим передаю всем нашим соотечественникам свои искренние поздравления!

После стольких лет боли, тоски, трагических событий восстанавливается историческая справедливость! Сегодняшние подвиги поколения героев, защищающих нашу Родину и освобождающих исконно азербайджанские земли от оккупации, навеки войдут в историю Азербайджана и навсегда останутся в памяти каждого из нас!

Освобождение каждой пяди азербайджанских земель дается нам благодаря героизму и мужеству, стойкости и воле к победе наших отважных солдат! Да упокоит Аллах души наших шехидов, погибших во имя Родины!

Дорогие братья и сестры! Мы вернули нашу Шушу! Еще раз поздравляю всех с этим знаменательным историческим событием!

Пусть с каждым днем крепнет единство народа и Президента, которое является гарантом всех наших успехов и достижений, всех наших побед! Именно это единство позволяет сегодня Азербайджану демонстрировать свою мощь! Национальная солидарность, доверие, вера и поддержка народа позволяют нашему Президенту успешно справляться со всеми сложными задачами! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!"