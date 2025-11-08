WhatsApp введет анонимное общение по никнеймам

Мессенджер WhatsApp планирует ввести функцию поиска и связи пользователей по никнеймам, что позволит общаться без раскрытия номера телефона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс для бизнес-партнеров.

Нововведение запланировано на 2026 год и будет доступно как бизнес-пользователям, так и обычным клиентам мессенджера. Аналогичный функционал уже давно реализован в Telegram.

Разработчики отмечают, что это позволит повысить конфиденциальность переписок.