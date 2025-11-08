https://news.day.az/hitech/1793983.html WhatsApp введет анонимное общение по никнеймам Мессенджер WhatsApp планирует ввести функцию поиска и связи пользователей по никнеймам, что позволит общаться без раскрытия номера телефона. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс для бизнес-партнеров.
Мессенджер WhatsApp планирует ввести функцию поиска и связи пользователей по никнеймам, что позволит общаться без раскрытия номера телефона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс для бизнес-партнеров.
Нововведение запланировано на 2026 год и будет доступно как бизнес-пользователям, так и обычным клиентам мессенджера. Аналогичный функционал уже давно реализован в Telegram.
Разработчики отмечают, что это позволит повысить конфиденциальность переписок.
