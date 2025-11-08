https://news.day.az/society/1793979.html В Азербайджане начались четырехдневные каникулы С сегодняшнего дня в Азербайджане начались четырехдневные каникулы. Как сообщает Day.Az, в связи с Днём Победы и Днём Государственного флага будут четыре подряд выходных дня. В этом году 8 ноября - День Победы - выпадает на субботу, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики - на воскресенье.
Согласно Трудовому кодексу, если выходные дни недели совпадают с праздничными днями, которые не считаются рабочими, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздника.
Таким образом, 8, 9, 10 и 11 ноября объявлены нерабочими днями.
