Азербайджанские гимнасты вновь выиграли чемпионат мира

Сборная Азербайджана по гимнастике на батуте и тамблингу завоевала золотые медали на чемпионате мира, который проходит в Памплоне (Испания).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адила Гаджизаде и Билала Гурбанова уверенно прошла квалификацию, заняв первое место, а затем повторила успех в финале, набрав 26 очков. Серебро досталось сборной США (22), бронза - Дании (18).

В личном первенстве лидирует Михаил Малкин, ранее уже становившийся чемпионом мира.

Отметим, что два года назад азербайджанская сборная также выиграла мировой турнир, а Малкин стал лучшим в индивидуальной программе.