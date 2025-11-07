https://news.day.az/world/1793972.html США сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа Соединенные Штаты Америки приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа, занимавшего пост президента переходного периода в Сирии, из перечня лиц, подпадающих под санкции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом опубликована Министерством финансов США.
Аналогичные меры были предприняты в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, с которого также сняты санкционные ограничения.
Ранее подобное решение принял Совет Безопасности ООН. В Европейской комиссии заявили о намерении в ближайшее время также исключить Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка Европейского союза.
