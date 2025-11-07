США сняли санкции с лидера Сирии аш-Шараа

Соединенные Штаты Америки приняли решение об исключении Ахмеда аш-Шараа, занимавшего пост президента переходного периода в Сирии, из перечня лиц, подпадающих под санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом опубликована Министерством финансов США.

Аналогичные меры были предприняты в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба, с которого также сняты санкционные ограничения.

Ранее подобное решение принял Совет Безопасности ООН. В Европейской комиссии заявили о намерении в ближайшее время также исключить Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка Европейского союза.