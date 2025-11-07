Джейхун Байрамов рассказал о неоценимой роли Турции в дни 44-дневной войны

Во время 44-дневной Отечественной войны поддержка братской Турции сыграла для Азербайджана важную роль.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал в интервью телеканалу İTV.

По его словам, личная позиция Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его неизменная солидарность с Азербайджаном и регулярные контакты с Президентом Ильхамом Алиевым имели огромное значение.

"В течение 44 дней тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пять раз приезжал в Азербайджан. Всем турецким посольствам было дано прямое указание - любое обращение со стороны Азербайджана должно быть выполнено без промедления. Мы, конечно, не пользовались этой возможностью напрямую, но само осознание того, что такая поддержка существует, придавало уверенность", - отметил Байрамов.

Министр также затронул тему турецких истребителей F-16, находившихся в тот период на азербайджанской территории:

"Поступали вопросы - почему турецкие F-16 размещены в Азербайджане, с какой целью они там? Президент Ильхам Алиев тогда ясно заявил: самолёты не участвуют в боевых действиях, они здесь после совместных учений. Но если возникнет необходимость, все смогут увидеть их и в небе", - добавил глава МИД.